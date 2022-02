Praca i nauka w domu. Jak urządzić komfortowe stanowisko?

Jeżeli korzystacie z komputera przenośnego, to raczej nie będzie was interesowała kwestia wyboru klawiatury, ale być może skusicie się na mysz. Tu do należy kierować się dwiema rzeczami. Pierwsza to rozdzielczość, która przekłada się na precyzję i jest wyrażana w dpi. Im wyższy parametr, tym bardziej precyzyjna jest mysz. Druga to sposób połączenia z komputerem. Myszy bezprzewodowe są wygodne, ponieważ odpada dołączenie kolejnego przewodu na biurku. Z drugiej strony, urządzenia przewodowe zapewniają mniejsze opóźnienie i nie są podatne na zakłócenia.