Powrót z orbity na Ziemię przez okno. Wideo z perspektywy pasażera

Lądowanie na ciałach niebieskich jest solidnym wyzwaniem i to niezależnie od tego czy do pokonania jest atmosfera czy nie. Gdy jednak ta atmosfera jest, to dochodzi tu pewien poważny problem. Z jednej strony jej opór pozwala wyhamować pojazd kosmiczny, z drugiej nie wystarczy tak sobie wlecieć w atmosferę, trzeba to zrobić w odpowiedni sposób. A powód jest prosty. Pojazd, który wraca, w tym przypadku z Księżyca, porusza się z ogromną prędkością względem Ziemi. Gdyby wyhamował na orbicie, co wymagałoby ogromnych zasobów paliwa, to wlot w atmosferę odbyłby się spokojnie. Jednak paliwa nadmiar jest tylko przy starcie, a przy lądowaniu są już tylko resztki.