Porzucone Merkavy. Izraelscy żołnierze opuścili swoje czołgi

Merkava to izraelski czołg, w którym szczególną uwagę poświęcono ochronie załogi. Wrogowie Izraela wiele by dali, by poznać sekrety jego budowy i wyposażenia. Niedawno mieli okazję – na Wzgórzach Golan izraelscy żołnierze porzucili aż pięć czołgów Merkava Mk. IV.

Czołg Merkava Mark IVm (Flickr, Zachi Evenor, Lic. CC BY 3.0)