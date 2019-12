Pornografia będzie blokowana? Premier już dziś odniesie się do projektu

W poniedziałek 16 grudnia premier Mateusz Morawiecki ma omawiać z Radą Rodziny sposób na walkę z dostępem dzieci do pornografii. Jak podają media, nie wykluczone, że premier poprze propozycję blokowania stron pornograficznych.

Stowarzyszenie Twoja Sprawa przygotowała projekt ustawy, której celem jest walka z dostępem dzieci do stron pornograficznych, a projekt będzie już dzisiaj, 16 grudnia rozpatrywany przez premiera Morawieckiego . Nowe przepisy mogą wymusić na dostawcach treści pornograficznych weryfikację wieku osób odwiedzających stronę - jeśli się nie ustosunkują, strona może zostać zablokowana.

Jak podaje "Rzeczpospolita", premier poważnie rozpatruje projekt ustawy przygotowany przez Stowarzyszenie Twoja Sprawa, która jest odpowiedzią na raport o dostępie do pornografii. Stowarzyszenie chce, by nowa przepisy wzorowane były częściowo na ustawie hazardowej i nie ograniczały dostępu do treści dorosłym, ale dzieciom.