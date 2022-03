Portal śledczy: Francja sprzedawała Rosji sprzęt pomimo embarga

Z dokumentów pozyskanych przez dziennikarzy śledczych wynika, że państwo francuskie wydało od 2015 r. 76 licencji na eksport towarów wojskowych do Rosji. Sprzęt, którego wartość jest szacowana na 152 mln euro, jest wykorzystywany w czołgach i myśliwcach biorących udział w inwazji na Ukrainę.

Polska Agencja Prasowa, która opisuje tę sprawę, przypomina, że sierpniu 2014 r. Unia Europejska nałożyła embargo na eksport broni do Rosji. Mimo to umowy podpisane przed nałożeniem embarga nadal były realizowane. Jaki sprzęt wysłano do Rosji w latach 2014-2020?