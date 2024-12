Polscy biolodzy odkryli nieznane gatunki. Kryły się w jednej z rzek

Dr hab. Mateusz Płóciennik podkreślił jednak, że nie są to opisy nowych gatunków dla nauki. Są to natomiast pierwsze w Polsce stwierdzenia gatunków, które już dawno zostały opisane, ale do tej pory nie wykazywane w naszym kraju. - "Są to gatunki zapewne szerzej rozpowszechnione, ale nie pospolite, związane z szczególnymi siedliskami" - wyjaśnił.