Pogoda na weekend. IMGW wydaje ostrzeżenie dla dużej części Polski

W piątek, 30 października mgły mogą pojawić się w woj. pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, mazowieckim, łódzkim, dolnośląskim i opolskim. Widoczność będzie ograniczona do 100 metrów.

Podobne, niekorzystne warunki utrzymają się również przez weekend. Z tego powodu IMGW zaleca szczególną ostrożność i śledzenie komunikatów pogodowych. Zachęcamy was do wypróbowania aplikacji pogodowych, które ostrzegą o możliwym zagrożeniu meteorologicznym lub do śledzenia aktualności w serwisie Pogoda WP.