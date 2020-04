Pogoda na weekend. IMGW alarmuje - poprawa warunków jest chwilowa

Pogoda na weekend

W piątek (03.04) zachmurzenie umiarkowane i duże, a do południa może miejscami przelotnie padać. Na północy i południu kraju można spodziewać się opadów śniegu lub śniegu z deszczem. To właśnie w tych regionach będzie dzisiaj obowiązywać alert 1. stopnia.

Mimo że w piątek temperatury będą dochodzić do 12 stopni Celsjusza, to w sobotę i niedzielę należy przygotować się na ochłodzenie. Temperatura nie przekroczy 7 stopni Celsjusza. Jednak to nie temperatura będzie najbardziej uciążliwa w tych dniach.