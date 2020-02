Pogoda na dziś. Uwaga na silny wiatr. IMGW wydaje ostrzeżenia dla czterech województw

Pogoda w Polsce minie dziś pod znakiem opadów deszczu i silnych porywów wiatru. Synoptycy przewidują, że osiągnie on prędkość nawet do 80 km/h. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dla czterech województw.

Ostatni dzień pierwszego miesiąca nowego roku będzie ulewny i wietrzny. W związku z silnym wiatrem Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia. Alerty dotyczą Opolszczyzny i Dolnego Śląska, a także województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego. Wiatr w porywach osiągnie prędkość nawet do 80 kilometrów na godzinę . W górach będzie jeszcze groźniej- tam może powiać aż do 150 km/h.

Ciepło, ale deszczowo

Najchłodniej będzie na Podlasiu, gdzie termometry pokażą maksymalnie 4 stopnie Celsjusza. Cieplejszy dzień czeka mieszkańców województwa lubelskiego i warmińsko-mazurskiego - tam od 5 do 6 st. C. Najcieplej będzie na Dolnym Śląsku, gdzie mieszkańcy mogą spodziewać się nawet 10 stopni Celsjusza. W pozostałych regionach Polski od 7 do 9 st. C.