Pogoda. IMGW wydaje alert dla części województw. Niekorzystne warunki w całym kraju

16 kwietnia możemy spodziewać się dużego ocieplenia względem poprzedniej doby, a temperatura będzie sięgać do 13°C na północy kraju, do 17°C w centrum i nawet 21°C na południu i zachodzie. Mimo to IMGW ostrzega, że w niektórych regionach kraju należy spodziewać się niebezpiecznych wichur. Silny wiatr może dochodzić do 80 km/h.