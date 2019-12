WP Tech Poczta WP Pilot Program TV Menu Wiadomości

Pierwszy dzień zimy. Różnice między astronomiczną, kalendarzową, a meteorologiczną porą roku Pierwszy dzień zimy w tym roku wypada właśnie dzisiaj. Istnieją różne rodzaje wyznaczania początku pór roku. Mówimy na przykład o początku zimy astronomicznym, kalendarzowym i meteorologicznym. Poniżej przedstawiamy różnice między nimi. Zima trzydziestolecia w Polsce (Shutterstock.com) Podstawą wyznaczania daty początku astronomicznych pór roku jest górowanie Słońca nad równikiem bądź zwrotnikami. Wiąże się to ze zmianami długości trwania dnia i nocy. Jeśli chodzi o astronomiczne pory roku, to ich długość oraz data początku, wygląda tak: – Wiosna trwa 92 lub 93 dni i rozpoczyna się najczęściej 20 marca, rzadziej 21 marca

– Lato także trwa 92-93 dni i zaczyna się najczęściej 21 czerwca, rzadziej 20

– Jesień trwa 89-90 dni i rozpoczyna się 22 lub 23 września

– Zima trwa 88-89 dni i zaczyna się 21 lub 22 grudnia (tak jak w tym roku) Moment zmiany astronomicznych pór roku wyznaczany jest za pomocą obliczeń i obserwacji i co roku wypada o innej godzinie, a czasem nawet innego dnia. Meteorologiczne pory roku Meteorologiczne pory roku ustalono na potrzeby klimatologów i meteorologów. Dzięki nim mogą porównywać ten sam okres pod względem średnich statystycznych. W różnych krajach przedziały czasowe pór meteorologiczne mogą się różnić. Na półkuli północnej najczęściej wygląda to tak: – Wiosna – 1 marca - 31 maja

– Lato – 1 czerwca - 31 sierpnia

– Jesień – 1 września - 30 listopada

– Zima – 1 grudnia - 28 lutego Kalendarzowe pory roku Kalendarzowe pory roku to po prostu umowna, stała kalendarzowa data rozpoczynania się pór roku. Dla wiosny jest to 21 marca, dla lata 22 czerwca, jesieni 23 września, zimy 22 grudnia.