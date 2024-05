Pentagon: rosyjska broń antysatelitarna mogła trafić na orbitę. Moskwa zaprzecza

Rosyjski satelita został wystrzelony 16 maja z rosyjskiego kosmodromu Plesieck. W komunikacie wydanym kolejnego dnia przez rosyjską państwową agencję kosmiczną Roskosmos zaznaczono, że do jego wyniesienia użyto rakiety nośnej Sojuz-2.1b, a wystrzelenie satelity "jest w interesie ministerstwa obrony Federacji Rosyjskiej".

Urządzenie miało trafić na tę samą orbitę, co rządowy satelita USA. Według Portalu Militarnego może chodzić o obiekt skatalogowany jako USA-314. Serwis przypomina, że trafił on na orbitę pod koniec kwietnia 2021 r. i jest to "elektrooptyczny satelita rozpoznawczy typu KH-11, pracujący na rzecz Narodowego Biura Rozpoznania (National Reconnaissance Office)".