Parler: Dyrektor generalny mówi o podwójnych standardach w branży technologicznej

Szef budzącej kontrowersje aplikacji Parler udzielił wywiadu Fox Business, w którym podkreślał, że nie ma wiarygodnych dowodów na to, że treści rozpowszechniane przez użytkowników aplikacji znacząco różniły się od postów zamieszczanych na konkurencyjnych platformach.

Podwójne standardy na Twitterze

W rozmowie z Marią Bartiromo, Matze zwrócił uwagę na podejście Twittera do postów zamieszczanych przez ajatollaha Ali Chameneiego, najwyższego przywódcy Iranu, który jego zdaniem regularnie publikuje treści zawierające groźby i nawołujące do nienawiści. Jego zdaniem takie nierówne traktowanie to "podwójne standardy" w branży.