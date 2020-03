Parasite. Zwycięzca Oskara za najlepszy film już za kilka godzin na VOD

Parasite to film, na który z niecierpliwością czeka wiele osób. O północy będzie można go zobaczyć w serwisie VOD. Warto zarezerwować chwilę czasu na obejrzenie zdobywcy aż 4 Oskarów i 26 innych nagród.

Dramat Parasite to produkcja z Korei Południowej . Za jego reżyserię odpowiada Joon-ho Bong, podobnie jak i za scenariusz (we współpracy z Jin Won Hanem). Obsadę filmu tworzą aktorzy znani głównie z koreańskiego kina.

O czym opowiada Parasite?

Koreański dramat to historia dwóch skrajnie różnych rodzin. Zestawienie ze sobą odmiennych światów – bogatych i biednych. Los przypadkowo krzyżuje drogi dwóch rodzin, co doprowadzi do całkowitego wywrócenia do góry nogami ich dotychczasowego życia.