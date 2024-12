Oto prawidłowa temperatura ciała. Nie, to nie jest 36,6 stopni Celsjusza

W XIX wieku niemiecki lekarz Carl Wunderlich ustanowił normę temperatury ciała dla zdrowego człowieka, określając ją na 37 stopni Celsjusza. Ten wynik został później poprawiony do 36,6 stopni, który stał się powszechnie uznawanym standardem na całym świecie.

Jednym z głównych powodów zmian temperatury ciała jest poprawa stanu zdrowia populacji. Dzięki lepszym standardom higieny, dostępowi do czystej wody, szczepionkom oraz nowoczesnym lekom, liczba infekcji znacząco się zmniejsza. W rezultacie organizmy zużywają mniej energii na walkę z chorobami.

Ponadto w krajach rozwiniętych niemal każdy ma dostęp do klimatyzacji i systemów grzewczych, co minimalizuje nasze wydatki energetyczne związane z termoregulacją. To jeden z czynników, który powoduje, że przeciętna temperatura ciała nieco się obniża.