Oto początki życia na Ziemi. Naukowcy odkryli tajemnicę przeszłości

W jednym z parków narodowych w Namibii odkryto skamieniałe szkielety organizmów z rodziny Cloudina, mające formę stożków węglanowych o długości do 15 mm. Znalezisko to jest datowane na około 551-550 miliona lat temu, czyli stworzenia żyły w okresie geologicznym zwanym edikarem. Okres ten trwał od 635 do 541 milionów lat temu. Jest to ostatni okres ery prekambru, po nim zaczyna się już kambr, czyli pierwszy okres ery paleozoicznej. Nad skamieniałościami tymi pracuje Fred Bowyer z Uniwersytetu w Edynburgu wraz ze swoim zespołem. Mogą one odpowiedzieć nam na pytanie o lokalizację, czas i przyczyny zainicjowania procesu biomineralizacji na Ziemi.