Oszustwo Rosjan wyszło na jaw. "Największe fałszerstwo"

Jak ustalił portal Defensce Express, powołując się na własne źródła, masę głowicy bojowej pojedynczego pocisku 3M22 Cyrkon szacuje się na ok. 100-150 kg, z czego materiały wybuchowe ważą maksymalnie 40 kg. To standardowa głowica odłamkowo burząca o "nietypowym kształcie" i generalnie rzecz ujmując – niskiej masie w porównaniu do amunicji przeciwokrętowych i innych tego typu rakiet.

To podejście wyjaśnia też, dlaczego na przestrzeni ostatnich miesięcy zasięg Cyrkona systematycznie wzrastał – czytamy. Jeszcze niedawno pocisk docierał na odległość do 400 km, by wkrótce później atakować cele oddalone o 600 km. Teraz producent nadal ogranicza masę głowicy, aby zbliżyć się do zapowiadanego przez Putina zasięgu 1000 km.