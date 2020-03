Oszustwo na koronawirusa. Nikt nie będzie blokował twoich pieniędzy!

Oszuści wykorzystują obawy i zwiększone środki bezpieczeństwa związane z epidemią koronawirusa. W najnowszej akcji wysyłają SMS-y informujące o ściągnięciu pieniędzy z konta do rezerwy krajowej NBP.

Do wiadomości dołączony jest link do strony logowania do banku. Jednak nie jest to oryginalna strona banku, a podstawiona przez oszustów. To typowa próba wyłudzenia danych do logowania do bankowości internetowej. Jeśli ktoś da się nabrać i spróbuje się zalogować na stronie z przesłanego linku, to przestępcy uzyskają informacje, dzięki którym dostaną się do konta ofiary i będą mogli przelać jej pieniądze na zewnętrzne konto.