Osy ewoluowały na naszych oczach: owady nauczyły się rozpoznawać swoje twarze Niezwykłe badanie wykazało, że osy papierowe nauczyły się odróżniać twarze innych przedstawicieli swoich gatunków. Osy potrafią identyfikować wygląd (iStock.com) Rozpoznawanie twarzy nie jest dla nas czymś niezwykłym. To naturalna cecha gatunku ludzkiego, potrafią to również nasi czworonożni przyjaciele - psy i koty. Okazuje się jednak, że tę cechę wykazują też niektóre owady. Nietypowe badanie ujawnia nietypową cechę Osy papierowe (polistes fuscatus) nauczyły się rozpoznawać oblicza innych członków gniazda, jak informuje Science Alert. Nowe badania zespołu prowadzonego przez Uniwersytet Cornella dowiodły, że omawiana umiejętność wyewoluowała względnie szybko - przez ostatnie kilkaset lat. Jest ona wynikiem rosnącej inteligencji owadów. W jaki sposób tego dowiedziono? Naukowcy przeprowadzili pewien eksperyment. Zmienili wygląd głów os za pomocą farby. Okazało się, że inne osy wykazywały większą agresję wobec inaczej ubarwionych przedstawicieli gniazda. Agresywne do tej pory owady z czasem stawały się coraz bardziej neutralne wobec inaczej namaszczonych członków gniazda. Było to dowodem na to, że osy nauczyły się rozpoznawać wizerunek innych owadów i zaczęły traktować ich jak swoich. Rozpoznawanie wizerunku przydaje się w dużym gnieździe Umiejętność rozpoznawania twarzy jestrzadkim zjawiskiem u owadów. Co innego wśród kręgowców - wśród ptaków czy ssaków nie jest to niczym niezwykłym. Niewiele gatunków insektów potrafi rozpoznawać oblicza innych przedstawicieli owadów. Umiejętność ta wyewoluowała wśród papierowych os, ponieważ ich gniazda mogą mieć kilka królowych, czasem nawet powyżej 5. Omawiana cecha pomaga im w komunikacji i organizacji pracy w gnieździe. Dlaczego nie potrafią tego inne podobne owady, np. pszczoły? One mają tylko jedną królową. Tam role są jasne i każdy zna swoje miejsce. Taka umiejętność nie jest więc zbytnio potrzebna. Analiza zachowania os jako element badań nad inteligencją Serwis Phys.org informuje, że badacze chcieli uzyskać odpowiedź na pytanie, jak ogólnie ewoluuje inteligencja. Badanie zachowania os było jedynie elementem tego dociekania. Ewolucja niekoniecznie odbywa się stopniowo - jak dowodzą badania, czasem zachodzą mutacje, które są przyczyną dużych zmian. Michael Sheehan, profesor neurobiologii i behawiorystyki domniema, że takie mutacje mogły zajść wśród innych gatunków, np. wśród ludzi. Mogły one być przydatne np. przy rozwoju języka mówionego. Jest też zdumiony faktem, że nowa umiejętność os papierowych nie była skutkiem zmian klimatu, zdobywania pożywienia czy zmian klimatycznych, ale rozwoju współpracy. Na pewno nie osiągną poziomu inteligencji psów, jednak weźmy pod uwagę, że to tylko owady - a wśród insektów takie zdolności są czymś niespotykanym.