Orange Polska uruchomi sieć 5G już 1 lipca. W jej zasięgu znajdzie się 6 mln Polaków

W maju Polkomtel (sieć Plus) uruchomił, jako pierwszy operator w Polsce usługę sieci 5G . Pozostali mieli się wstrzymać, jednak Orange Polska ogłosił 2 czerwca , że od 1 lipca startuje z konkurencyjną ofertą. W przyszłym miesiącu zostanie uruchomionych 1600 nadajników, co oznacza, że w zasięgu sieci 5G znajdzie się ok. 6 mln osób.

- Pasmo 2100 MHz, wykorzystane teraz do uruchomienia sieci #hello5G, w przyszłości posłuży przy budowaniu kompleksowej, sieci 5G, pomagając m.in. poprawić jej zasięg wewnątrz budynków – czytamy w informacji podanej przez Orange Polska. #Hello5G będzie działać m.in. w Warszawie, Łodzi, Krakowie i Katowicach i jak zapewnia operator jest to dopiero "pierwszy etap budowy sieci 5G".

Jak wspomnieliśmy na początku, do tej pory jedynie Plus uruchomił obsługę sieci 5G w Polsce. Już teraz jednak można sprawdzić, które regiony naszego kraju znalazły się w jej zasięgu. Chociaż nowy standard 5G wzbudza dużo kontrowersji w różnych środowiskach, to wiele z nich wynika z dezinformacji. Zachęcamy do zapoznania się z naszym wcześniejszym tekstem, wyjaśniającym popularne mity.