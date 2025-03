Chińska telewizja państwowa CCTV opublikowała raport o Shiyan, mieście w prowincji Hubei, które zyskało miano "Miasta Samochodów" i "Stolicy Ciężarówek" dzięki produkcji pojazdów wojskowych. To właśnie tutaj powstają pojazdy wojskowe "Dongfeng Mengshi" będące kluczowy element wyposażenia chińskich sił lądowych, informuje Defence Blog. W materiale można zobaczyć ogromną ilość sprzętu wojskowego, który czego na dostawy.

Według raportu, w Shiyan wyprodukowano już ponad 400 tys. pojazdów wojskowych różnych typów. Obserwator wojskowy Jesus Roman udostępnił nagrania z ogromnego magazynu, w którym setki pojazdów czekają na dostawę. Pojazdy te są przygotowane zarówno do użytku krajowego, jak i na eksport.

Chińczycy produkują ogromne ilości sprzętu wojskowego

Produkcja w Shiyan podkreśla zdolność Chin do zaopatrywania swoich sił zbrojnych oraz klientów międzynarodowych. Raport wskazuje, że zakład wciąż rozwija swoje możliwości, a pojazdy są przechowywane w dużych obszarach magazynowych przed wysyłką do ostatecznych miejsc przeznaczenia.

Jak zaznacza Defence Blog, chociaż raport nie ujawnia szczegółów dotyczących miejsc eksportu, wcześniejsze transakcje sugerują, że chińskie pojazdy wojskowe trafiają do krajów Azji, Afryki i Bliskiego Wschodu. Według serwisu obecność tysięcy pojazdów gotowych do wdrożenia odzwierciedla gotowość Chin do prowadzenia operacji na dużą skalę i wspierania sojuszniczych narodów sprzętem taktycznym.

Dongfeng Mengshi - chiński pojazd taktyczny

W Shiyan powstaje również Dongfeng Mengshi, chiński odpowiednik zachodnich pojazdów taktycznych. Warto przypomnieć, że Dongfeng Mengshi to seria nowoczesnych, wielozadaniowych pojazdów terenowych, opracowanych przez Dongfeng Motor Group, które odgrywają kluczową rolę w wyposażeniu Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej. Nazwa "Mengshi" oznacza "Wojownik", co podkreśla ich przeznaczenie do zadań wymagających niezawodności i wytrzymałości w trudnych warunkach terenowych - transportu żołnierzy, prowadzenia rozpoznania, czy zapewniania wsparcia logistycznego.

Jednym z najnowszych modeli w tej serii jest CSK-181, będący lekkim, taktycznym pojazdem 4×4. Zaprojektowany z myślą o ochronie załogi, CSK-181 może pomieścić dwóch członków załogi oraz ośmiu żołnierzy desantu. Jego masa całkowita wynosi 8 ton, z czego 1,8 tony stanowi ładowność. Pojazd osiąga prędkość maksymalną 120 km/h i jest wyposażony w zdalnie sterowaną wieżyczkę, na której można zamontować różne rodzaje uzbrojenia, takie jak karabiny maszynowe, wyrzutnie pocisków przeciwpancernych czy granatniki. Dodatkowo, CSK-181 posiada zaawansowane systemy komunikacji satelitarnej oraz noktowizyjne, co zwiększa jego skuteczność operacyjną zarówno w dzień, jak i w nocy.