Odśnieżanie fotowoltaiki. "Produkcja energii spadła do zera"

W przypadku instalacji gruntowych odśnieżanie paneli wiąże się z o wiele mniejszym ryzykiem. Przy odpowiednio długiej miotle nie trzeba stawać na żadnym podwyższeniu, by usunąć zalegający na panelach śnieg. Trzeba jednak uważać, by chęć zwiększenia generacji energii elektrycznej nie doprowadziła do większych problemów.

Panele fotowoltaiczne w Polsce montuje się w Polsce pod kątem 25-40 stopni, co oznacza, że są one względnie mocno pochylone. Instalacja fotowoltaiczna ma to do siebie, że jest w stanie generować niewielkie prądy nawet przy małym nasłonecznieniu. To zaś wiąże się z produkcją ciepła. Nie jest to bardzo wysoka temperatura, ale może być wystarczająca, by zacząć topić śnieg. Jeśli więc moduły są odsłonięte choćby częściowo, z czasem śnieg zsunie się z nich samodzielnie.