Odnaleziono szczątki ptaka sprzed 50 mln lat. Pod jego skrzydłami zmieściłby się samochód

Odnaleziona kość należy do gigantycznej bestii, której rozpiętość skrzydeł przekraczała nawet 6 metrów długości. Ten prehistoryczny ptak morski, zaklasyfikowany do rodzaju pelagornithidów, szybował nad południowymi oceanami, podobnie jak dzisiejsze albatrosy. Skamielina to pozostałość największego odkrytego dotychczas pelagornithida, które pojawiły się na Ziemi ok. 60 mln lat temu, niedługo po masowym wymieraniu dinozaurów .

Największe ptaki na Ziemi

- Te ptaki ewoluowały do gigantycznych rozmiarów stosunkowo szybko po wyginięciu dinozaurów - powiedział Peter Kloess, paleontolog z University of California. Dodał również, że ptaki tej wielkości pojawiły się również dużo później. Był to teratorny, przodkowie dzisiejszych sępów, których rozpiętość skrzydeł sięgała 4 metrów, a pojawiły się one ok. 40 mln lat po wyginięciu pelagornithidów.