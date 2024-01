Odkryli wodę na odległej planecie. Przełomowe odkrycie naukowców

GJ 9827 d to egzoplaneta podobna do Neptuna, którą odkryto w 2017 roku. Planeta ma średnicę 2-krotnie większą od Ziemi, ale powinna być dużo cięższa - jej masę szacuje się na 3,5-krotność masy naszej planety. Mówimy jednak o bardzo odległym odkryciu. Obiekt krąży wokół gwiazdy GJ 9827 typu K - czerwonego karła oddalonego o 97 lat świetlnych od nas w gwiazdozbiorze Ryb.

Serwis Science Alert opisuje niebywałe odkrycie. Astronomowie z NASA i ESA przez ostatnie lata obserwowali stany przejściowe planety. Dzięki wykorzystaniu instrumentów z Kosmicznego Teleskopu Hubble'a do analizy długości fal, naukowcom udało się wykryć cząsteczki wody w atmosferze planety.

Odkrycie z całą pewnością można nazwać przełomowym, bo GJ 9827 d to najmniejsza egzoplaneta, na której udało się zidentyfikować wodę.

"Planeta GJ 9827 d może być w połowie wodna, a w połowie skalista" - powiedział Bjorn Benneke z Universite de Montreal, który współprowadził badania. "Na mniejszym skalistym ciele znajdowałoby się dużo pary wodnej". "Do tej pory nie byliśmy w stanie bezpośrednio wykryć atmosfery tak małej planety. Teraz powoli wchodzimy w ten reżim"

Naukowcy zauważają, że zamieszkanie na planecie GJ 9827 d nie będzie możliwe. Jeśli atmosfera planety rzeczywiście jest bogata w wodę, to jest ona bardzo gorąca - szacuje się, że atmosfera na planecie może przypominać Wenus z temperaturą około 800 stopni Fahrenheita (425 stopni Celsjusza).

Odkrycie toruje jednak drogę do przyszłych badań GJ 9827 d, ale też odkrycia podobnych planet do naszej Ziemi. Duże znaczenie będzie odgrywać Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba, który może generować obrazy w podczerwieni o wysokiej rozdzielczości, co będzie przydatne w poszukiwania większej liczby cząsteczek atmosferycznych, w tym dwutlenku węgla i metanu.