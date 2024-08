Odkryli tajemnicę Grenlandii. Naukowcy byli w szoku

W ostatnich latach wielokrotnie zmieniała się opinia dotycząca tego, jak niegdyś wyglądała Grenlandia i kiedy zaczął pokrywać ją lód. "Nowe odkrycie dostarcza pierwszego bezpośredniego dowodu na to, że środek – a nie tylko krawędzie – pokrywy lodowej Grenlandii stopniał w niedawnej przeszłości geologicznej" – czytamy.

– Nowe dane są potwierdzeniem tego, że Grenlandia była kiedyś zielona i pokryta ekosystemem tundry – mówił Paul Bierman, główny autor badania, w rozmowie z portalem Live Science. Dotarcie do takich wniosków wymagało dokładnych badań próbki rdzenia lodowego. Uczonym udało się zidentyfikować mnóstwo skamieniałości, w tym wierzbę, grzyby i części ciała owadów. Najbardziej spektakularnym odkryciem okazało się jednak "nieskazitelnie zachowane nasiono maku".

Bierman przyznaje, że naukowcy nie spodziewali się, że znajdą takie skamieniałości . Cały zespół był zdumiony tym, co udało się odkryć. – Pierwotny plan z próbką polegał na zmierzeniu izotopów, nie wiedzieliśmy, że znajdziemy skamieniałości – mówił.

Bierman podkreśla, że najnowsze badania ujawniają, iż również środkowa część Grenlandii (co kiedyś negowano) była wolna od lodu w ciągu minionego miliona lat. Krajobraz, który obserwujemy tam obecnie, jest pokryty warstwą lodu o grubości 3,2 km . Niegdyś jednak – i jak się okazuje, wcześniej, niż sądzono – Grenlandia była domem dla zielonej tundry pełnej kwiatów i najprawdopodobniej nawet niewielkich drzew.

Naukowcy zwracają też uwagę na jeszcze jeden niuans, który sprawia, że odkrycie jest ważne dla współczesnej ludności. Z uwagi na fakt, iż Grenlandia była wolna od lodu przy niższym stężeniu dwutlenku węgla (CO2) w atmosferze niż obecnie, istnieje szansa, iż w przyszłości ten krajobraz się powtórzy. Zniknięcie pokrywy lodowej doprowadziłoby jednak do drastycznego podniesienia się poziomu mórz i jeśli nastąpi, to najprawdopodobniej zajmie to dziesiątki lub nawet setki lat.