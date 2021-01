Nowy model sztucznej inteligencji. Zrewolucjonizuje robotykę, medycynę i inne dziedziny

To, co dziś nazywamy sztuczną inteligencją , jest tak naprawdę sztucznymi sieciami neuronowymi, które imitują pracę neuronów w mózgu. Aby sztuczne sieci neuronowe działały zgodnie z oczekiwaniami trzeba je najpierw "wytrenować". Polega to na załadowaniu do sieci odpowiedniej liczby danych, które sieć przetworzy i na ich podstawie nauczy się swojego przyszłego zadania.

Jeśli sztuczna sieć neuronowa ma rozpoznawać psy i koty, to dostanie kilkadziesiąt tysięcy zdjęć zwierzaków oraz zadanie przypisania ich do dwóch grup: psy i koty. Naukowcy nie do końca wiedzą, jak sztuczne sieci neuronowe rozróżniają obrazy, ale wiedzą, kiedy efekt zostaje osiągnięty. Tak wytrenowana sztuczna sieć neuronowa może zostać wysłana do "pracy". Chociaż świetnie będzie odróżniać psy od kotów, to nie nauczy się już niczego więcej.