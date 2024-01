Nowe gatunki zwierząt w Polsce. Mogą pojawić się w tym roku

Pierwsze doniesienia o pojawieniu się szakali w Polsce pochodziły jeszcze z 2015 roku i nie były traktowane zbyt poważne. Są to zwierzęta głównie kojarzone z Afryką (i słusznie, jeśli mówimy o szakalach właściwych). Jednak w Europie (przede wszystkim na Półwyspie Bałkańskim) szakale złociste występują dość powszechnie i to właśnie ten gatunek najprawdopodobniej może na stałe zamieszkać również w Polsce. Co ciekawe, szakal złocisty właściwie nie jest szakalem a wilkiem z punktu widzenia gatunkowego. Jednak nazwa zwyczajowa w Polsce zdążyła się już przyjąć.

Migracja tych drapieżników rozpoczęła się najprawdopodobniej już lata temu, tylko jej skala nie została dobrze zbadana. Zdaniem ekspertów w związku z pogłębiającym się ociepleniem klimatu, szakale złociste będą coraz intensywniej zasiedlać północne regiony Europy. Oznacza to, że do naturalnie żyjących w naszym kraju lisa rudego i wilka szarego może dołączyć wkrótce szakal złocisty.

Pojawiają się również nowe gatunki pająków, z których niektóre mogą być groźne dla człowieka. Na szczęście nie zapowiada się na to, by były to gatunki tak zabójcze, jak Herkules, o którym ostatnio pisaliśmy. Jednak można w naszym kraju spotkać m.in. kolczaka zbrojnego, tarantulę ukraińską czy pająka "Nosferatu". Każdy z nich dostał się do Polski " z pomocą" człowieka, ale zadomowi się na stałe, tylko jeśli dopiszą warunki klimatyczne.