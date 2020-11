Nowa wiedza o bocianach. To niezwykle zaskakujące

Mowa tu o dosłownym wytwarzaniu nowej gleby bez udziału skały macierzystej i bez kontaktu z gruntem. Jak pisze Nauka w Polsce PAP, badacze nazywają tę glebę ornitogeniczną, co oznacza, że powstała ona przy przeważającym współudziale ptaków.

Jak piszą autorzy badania, "bociany korzystają z gniazd przez wiele lat, nierzadko ponad pół wieku, rozbudowując je każdego roku, przez co mogą osiągać imponujące rozmiary i masę przekraczającą 1,5 tony".

Doskonałe środowisko

Kolejne sezony korzystania z tego samego gniazda przez bociany skutkuje dostarczeniem nowych porcji materiału organicznego: pozostałościami pokarmu, odchodami i wypluwkami.

Badacze przeanalizowali skład bocianiej gleby i doszli do wniosku, że jej odczyn jest kwaśny i jest bogata w składniki pokarmowe takie jak wapń, magnez, sód oraz potas, ale i metale ciężkie. To sprawia, że jest ona "doskonałym środowiskiem do życia dla wielu mikroorganizmów".