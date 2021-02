Nowa strategia wojsk USA. Walczyć będą nawet kucharze

Program szkoleniowy skierowany do żołnierzy US Army ma być jednym z elementów wprowadzonej kilka dni temu nowej strategii zwalczania małych bezzałogowców. Ma on objąć każdą osobę wcieloną do wojska nie tylko strzelców, ale także wszystkich tych, którzy pełnią służbę wyłącznie pomocniczą np. kucharzy. Każdy z nich zostanie wysłany na szkolenie do Fort Still, które do 2024 roku ma stworzyć specjalne centrum.