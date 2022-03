Niszczyciele Kormoran II. Polska zamówi koleje jednostki

Jednostka ma 58,5 m długości i 1 0,3 m szerokości. Kormoran II osiąga prędkość 15 węzłów, czyli ok. 27 km/h. Zasięg okrętu to 2500 mil morskich (ponad 4600 km). Na uzbrojenie Kormoranów składają się z dwa przeciwlotnicze zestawy rakietowe Grom, armata okrętowa Tryton kal. 35 mm, wielkokalibrowe karabiny maszynowe WKM-Bm ka. 12,7 mm oraz system ładunków wybuchowych do niszczenia min morskich Toczek.