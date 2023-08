Jak wyjaśnia The Times, brytyjski rząd pozbył się 43 czołgów Challenger 2 . Zbycia miały miejsce w latach 2010-2014, czyli w momencie, kiedy wielu polityków uważało, że dni wojny konwencjonalnej w Europie dobiegły końca. Ministerstwo Obrony Wielkiej Brytanii oświadczyło wówczas, że naprawa czołgów jest "ekonomicznie niepraktyczna". Taka decyzja władz miała kosztować brytyjskich podatników ponad cztery miliony funtów.

Według The Times Wielka Brytania w połowie lat 90. zakupiła 386 czołgów Challenger 2, które służyły podczas wojny w Iraku. Przed 2010 r. 40 z nich zostało zutylizowanych, a w kolejnych latach władze pozbyły się następnych maszyn. Brytyjski resort obrony obecnie planuje zmniejszenie floty Challengerów z 227 do 148 jednostek, a następnie ich modernizację do standardu Challenger 3. Maszyny wycofane z użycia mają trafić na długoterminowe przechowywanie.