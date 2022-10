Zaćmienie Słońca to jedno z najbardziej spektakularnych zjawisk astronomicznych . We wtorek 25 października będzie można obserwować je z terenów Europy, na południowym zachodzie Azji oraz w północno-wschodniej Afryce.

W Polsce częściowe zaćmienie Słońca – przy odpowiednich warunkach pogodowych – będzie szacunkowo widoczne pomiędzy godz. 11.11 a 13.35 . Faza maksymalna wystąpi ok. godz. 12.15 i potrwa kwadrans – wówczas Księżyc zasłoni ponad 40 proc. tarczy naszej gwiazdy. Transmisję na żywo z tego wydarzenia można obejrzeć tutaj:

Do obserwacji zjawiska należy się odpowiednio przygotować, gdyż bezpośrednie patrzenie na Słońce może spowodować poważne uszkodzenie (a nawet utratę) wzroku. "Możliwości jest kilka. Pierwszą, trochę z innej epoki, jest szkiełko spawalnicze, które wykorzystywane jest do ochrony wzroku spawaczy – wyjaśnia w rozmowie z PAP Przemysław Rudź z Polskiej Agencji Kosmicznej.

Przystępując do obserwacji zaćmienia powinniśmy zrezygnować z takich przedmiotów jak zdjęcia rentgenowskie, klisze fotograficzne czy okulary przeciwsłoneczne – żaden z nich nie chroni bowiem przed ekspozycją na niebezpieczne promienie UV. Pod żadnym pozorem nie należy oglądać tego zjawiska przez lornetkę lub teleskop.

Warto nadmienić, że całkowite zaćmienie Słońca widoczne z terenów Polski wystąpi dopiero … 7 października 2135 r. Wynika to z faktu, że zjawisko to można zaobserwować wyłącznie w wąskim pasie o maksymalnej szerokości 270 km (przeciętnie jest to jednak tylko 100 km). Aby zobaczyć całkowite zaćmienie, musimy znajdować się zatem w obrębie tego pasa. "W pozostałych obszarach zjawisko będzie widoczne tylko częściowo" – tłumaczy Rudź.