Niezwykłe zachowanie orek. Naukowcy nie mogli w to uwierzyć

Badacze doszli do zaskakującego odkrycia, z którego wynika, że inteligentne orki nie tylko potrafią wykradać ludziom ryby z łodzi czy łowisk, ale również przekazują wiedzę, jak to robić innym osobnikom. W ten sposób "kradzieże" stają się powszechnym sposobem zdobywania pożywienia przez te zwierzęta.

Do tych wniosków udało się dojść analizując dane zebrane na przestrzeni lat 2003-2018. W pobliżu Wysp Corteza "grabieże" z udziałem orek występują najczęściej. Naukowcy oszacowali, że obecnie zwierzęta te potrafią wykraść ok. 180 ton połowów, a liczba doniesień o "grabieżach" cały czas rośnie.

Naukowcy nie zaobserwowali, by w tym czasie wzrosła populacja orek. Jedynym wyjaśnieniem dla rosnącej liczby ataków na łowiska i łodzie jest to, że zwierzęta nauczyły się, jak w ten sposób skutecznie pozyskiwać pożywienie. A ponieważ orki są bardzo społecznymi i inteligentnymi ssakami, to uczą się od siebie nawzajem.