Nietypowa akcja ratunkowa u wybrzeży Finlandii. W grze ochrona rzadkiego gatunku małża

Perłoródka rzeczna jest jednym z najrzadszych i najbardziej zagrożonych małży słodkowodnych w Europie. Jej naturalne siedlisko w rzece Hukkajoki w Finlandii zostało niedawno poważnie uszkodzone przez działalność leśną firmy Stora Enso. Po odkryciu szkód, służby leśne i władze podjęły natychmiastowe kroki ratunkowe, mające na celu uratowanie jak największej liczby małży i przywrócenie rzeki do jej pierwotnego stanu. Incydent ten podkreśla pilną potrzebę ochrony zagrożonych gatunków i odpowiedzialnego zarządzania środowiskiem naturalnym.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Perłoródka rzeczna - niezwykle rzadki gatunek małża

Perłoródka rzeczna (Margaritifera margaritifera) to jeden z najbardziej unikalnych i rzadkich gatunków małży słodkowodnych. W Europie, ten małż jest uznawany za gatunek zagrożony wyginięciem i figuruje w Czerwonej Księdze Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN). Perłoródka rzeczna odgrywa kluczową rolę w ekosystemach rzek, filtrując wodę i wpływając na jej jakość.

Charakteryzuje się długowiecznością, żyjąc nawet 200-300 lat, co czyni ją jednym z najstarszych organizmów wodnych na świecie. Jest to małż o dużym znaczeniu ekologicznym, ponieważ w dużym stopniu przyczynia się do utrzymania czystości wód poprzez filtrację. W Polsce perłoródka rzeczna jest już uznana za wymarłą, co dodatkowo podkreśla znaczenie ochrony tego gatunku w innych częściach Europy, w tym w Finlandii.

Perłoródka rzeczna to gatunek zagrożony wyginięciem © Adobe Stock | Adobe Stock

W Finlandii perłoródka rzeczna zamieszkuje głównie rzeki i potoki leśne w północnej części kraju oraz w Laponii. Hukkajoki, gdzie miała miejsce ostatnia akcja ratunkowa, była uważana za jedno z najważniejszych środowisk dla rozwoju tego gatunku w tej strefie geograficznej.

Zobacz także Spuścili pojazd na dno. Dziwne kształty zmroziły im krew w żyłach

Operacja ratunkowa u wybrzeży Finlandii

Operacja ratunkowa przeprowadzona u wybrzeży Finlandii koncentruje się na ochronie perłoródki rzecznej, której siedlisko zostało poważnie uszkodzone. W wyniku incydentu związanego z działalnością firmy Stora Enso, która używała ciągnika leśnego do wycinki i transportu drewna, naturalne siedlisko perłoródki rzecznej zostało zniszczone.

Podczas prac wycinkowych, ciągnik wielozadaniowy przejeżdżał przez rzekę Hukkajoki wielokrotnie, co doprowadziło do znacznego zamulenia wód i zniszczenia koryta rzeki. Służby leśne, zaniepokojone skalą zniszczeń, przystąpiły do akcji ratunkowej, mającej na celu uratowanie jak największej liczby małży. W ciągu operacji udało się wyłowić ponad 4 tys. sztuk perłoródki rzecznej, które zostały przeniesione w bezpieczniejsze miejsca w górę rzeki.

Władze Stora Enso przyznały się do błędu i przeprosiły za spowodowaną szkodę środowiskową, zobowiązując się do pokrycia kosztów akcji ratunkowej. Policja sklasyfikowała sprawę jako poważne przestępstwo przeciwko środowisku. Na obszarze około 150-200 metrów koryto rzeki zostało trwale uszkodzone, co wymaga długotrwałej renowacji.

Zobacz także Gdzie rozgwiazdy mają głowy? Zagadka rozwiązana