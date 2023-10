Niespotykany wóz Rosjan. Do Ukrainy trafił sprzęt z "grillem"

Wszelkie modyfikacje oparte o mniej lub bardziej amatorskie klatki montowane na pojazdach obsługiwanych zarówno przez wojska rosyjskie, ale też ukraińskie, to nie nowość na froncie. O bie strony konfliktu wielokrotnie udowadniały, że próbują dostosować swój sprzęt do panujących warunków i największych zagrożeń – stąd np. w ostatnim czasie mogliśmy podziwiać siatkę zabezpieczającą polskiego Kraba przed rosyjskimi dronami .

Kolejną modyfikację obserwujemy z kolei na unikalnym wozie Rosjan. BMD-4M to bojowy wóz desantu, który jest produkowany od 2015 r. i zgodnie z raportem "The Military Balance 2023", tamtejsza armia dysponuje 250 egzemplarzami tego typu broni, co zdaniem BulgarianMilitary świadczy "o ich względnym niedoborze".

W kontekście użyteczności metalowych siatek na pojazdach, są one skuteczne przede wszystkim podczas kontaktu z niewielkimi pociskami . Oznacza to więc, że mogą zminimalizować skutki eksplozji najmniejszych broni zrzucanych z dronów. Są jednak bezużyteczne w przypadku bezpośredniego trafienia kierowanymi pociskami przeciwpancernymi.

Przypominamy, że BMD-4M to konstrukcja, której pierwsze prototypy pojawiły się w 2008 r. Ten bojowy wóz piechoty ma trakcję gąsienicową i napędza go jednostka wysokoprężna UTD-29, która generuje moc 500 KM (10 cylindrów). Ważący ok. 14 tys. kg wóz rozpędza się maksymalnie do 70 km/h i na jednym zbiorniku paliwa pokonuje 500 km. Jego uzbrojenie stanowi wyrzutnia 2A70 kal. 100 mm, armata automatyczna 2A72 kal. 30 mm i karabin maszynowy PKTM 7,62 mm. BMD-4M Sadownica pomieści siedmioosobową załogę.