W unikalnym środowisku Czarnobylskiej Strefy Wykluczenia, rozciągającej się na obszarze ok. 2,6 tys. km, gdzie poziom promieniowania jest ekstremalnie wysoki, małe, mikroskopijne nicienie zdają się prowadzić życie wolne od uszkodzeń radiacyjnych. Odkrycie to, zaprezentowane przez badaczy z New York University, rzuca nowe światło na możliwości adaptacyjne organizmów w ekstremalnych warunkach. Praca, która ukazała się na łamach "Proceedings of the National Academy of Sciences pokazują, że nicienie te nie wykazują oznak uszkodzeń genomu - co jest zadziwiającym fenomenem, biorąc pod uwagę środowisko, w którym żyją.