Niepokojące zdjęcia z Rosji. Śmiercionośna broń na ukończeniu

Z opublikowanego w sieci nagrania wynika, że rosyjska konstrukcja wykorzystuje do startu niewielki system katapultowy. Na jego gabaryty wpływa masa samego drona, która ma wynosić ok. 1,7 kg . To wynik uzyskany dzięki zastosowaniu materiałów kompozytowych i lekkiego włókna szklanego.

Portal DefenseRomania wyjaśnia, że rosyjska konstrukcja ma ładowność materiału wybuchowego ok. 0,5 kg, jednak można ją zwiększyć do nawet 2 kg. Ponadto umieszczony w tylnej części silnik elektryczny ma gwarantować zasięg do 30 km i prędkość maksymalną do 130 km/h możliwą do rozwinięcia na pułapie 200 m. Na obudowie drona można zidentyfikować trzy obiektywy, z czego jeden najprawdopodobniej posłuży do rozpoznania terenu w nocy (kamera IR).