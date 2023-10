Niemieckie wsparcie dla Izraela. Potrzebują tych dronów

Izraelskim siłom zbrojnym zależy na możliwości wykorzystania dronów Heron TP, ponieważ mogą one pozwolić na precyzyjny ostrzał strefy Gazy. Co ciekawe, są one produkowane właśnie w Izraelu, a lokalnie znane są także pod nazwą IAI Eitan. To bezzałogowe maszyny latające, których podstawowymi celami są: rozpoznanie i identyfikacja oraz ustalanie pozycji ognia i prowadzenie ataków.