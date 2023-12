Niemiecki dziennikarz o polskich Krabach. "Pękają im lufy"

– Niezależnie od tego, czy jest to Krab, AS90, PzH 2000 czy M109, moje źródła podają, że większość dostarczonych dział nie nadaje się już do użytku, ponieważ pękają im lufy w wyniku ciągłego ostrzału lub przestały działać inne ich funkcje – czytamy na profilu niemieckiego dziennikarza na platformie X. Röpcke podkreśla, że zachodnie haubice nie są stworzone do długiej wojny, a do krótkich działań zbrojnych. Alternatywą dla niesprawnych maszyn mają być z kolei coraz częściej używane na froncie drony kamikadze.

Armatohaubica wyposażona w jednostkę napędową generującą moc na poziomie 1000 KM rozpędza się do prędkości ok. 70 km/h na drogach utwardzonych i waży ok. 48 t. AHS Krab wykorzystuje do ostrzału standardowe pociski NATO kal. 155 mm, które osiągają donośność od 5 do 40 km. Załoga polskiej haubicy liczy sobie natomiast pięciu żołnierzy, natomiast dodatkową bronią zwiększającą możliwości bojowe i defensywne Kraba jest karabin maszynowy WKM-B kal. 12,7 mm.