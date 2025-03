Nie rozumiemy się. Badania pokazują, że źle interpretujemy emocje psów

W ramach eksperymentu uczestnikom pokazywano filmy z psami w różnych sytuacjach, zarówno pozytywnych, jak i negatywnych. Okazało się, że uczestnicy oceniali emocje psów na podstawie kontekstu, a nie ich zachowania. Na przykład, gdy pies reagował na odkurzacz, oceniano go jako zaniepokojonego, ale gdy ten sam pies widziany był z obrożą, uznawano go za szczęśliwego.

Obecność ludzi w filmach również wpływała na ocenę emocji psów. Gdy człowiek wykonywał pozytywne czynności, psy były oceniane jako szczęśliwsze, nawet jeśli pierwotnie były w mniej radosnej sytuacji. To pokazuje, jak bardzo kontekst wpływa na nasze postrzeganie emocji zwierząt.

Holly Molinaro podkreśla, że pierwszym krokiem do lepszego zrozumienia psów jest świadomość naszych ograniczeń w odczytywaniu ich emocji. "Musimy być bardziej pokorni w naszej interpretacji emocji psów" - zaznacza Molinaro. Zwracanie uwagi na indywidualne sygnały i zachowania naszych pupili może pomóc w lepszym zrozumieniu ich stanu emocjonalnego.

Molinaro sugeruje, że poświęcenie dodatkowej chwili na obserwację zachowań psa, zamiast skupiania się na otoczeniu, może znacząco poprawić naszą zdolność do odczytywania jego emocji. To z kolei prowadzi do silniejszej więzi między właścicielem a psem. "Każdy pies ma unikalną osobowość i emocje" - dodaje Molinaro.