Naukowcy uważają, że ziemskie bakterie mogą być w kontakcie z obcymi

Mimo wielu lat starań, programy najpierw CETI, a potem SETI, czyli kontaktu i poszukiwania (to kolejność historyczna) obcych, inteligentnych form życia nie przyniosły żadnego skutku. Naukowcy z Uniwersytetu Londyńskiego i Uniwersytetu Buckingham wysunęli teorię, według której wynika to z faktu, że poszukujemy niewłaściwych form obcej inteligencji. Ich zdaniem, dominującą formą życia we wszechświecie są bakterie. Jednak jeszcze bardziej szokująca jest kolejna teza artykułu. Otóż zdaniem zespołu doktora Predraga Slijepcevica, nasze, ziemskie bakterie mogą już być w kontakcie z obcymi!