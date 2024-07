Naukowcy poznali jedną z tajemnic Słońca. Pomogły szkice sprzed setek lat

Kepler w maju 1607 r. zarejestrował to, co początkowo uznano za tranzyt Merkurego, jednak ostatecznie okazało się grupą plam słonecznych. Plamy te są chłodniejsze i ciemniejsze niż ich otoczenie, z temperaturą wynoszącą ok. 3500℃ w porównaniu do średniej temperatury fotosfery rzędu prawie 5700℃. Te tymczasowe zjawiska słoneczne można zaobserwować w fotosferze. Wydają się ciemne na tle bardziej gorącego i jaśniejszego otoczenia.