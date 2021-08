Naukowcy odkryli najbardziej wysunięty na północ punkt lądu na Ziemi

Nowo odkryta wyspa ma około 30 na 60 metrów i wznosi się na 3-4 metry nad poziomem morza. Według Rascha składa się głównie z błota, ziemi i skał pozostawionych przez lodowce. Mogła wypłynąć na powierzchnię w wyniku silnego sztormu. Wyspa prawdopodobnie należy do kategorii krótko żyjących wysp, ale naukowcy muszą jeszcze poczekać, aby to ostatecznie zweryfikować. Aby można było uznać ją za prawdziwą wyspę, musi pozostawać nad wodą podczas przypływu. Jeśli spełni to kryterium, zostanie sklasyfikowana jako najbardziej wysunięty na północ ląd na Ziemi.