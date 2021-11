NASA ostrzega. Zmiany klimatu mogą uderzyć w rolnictwo

Prognozy NASA nie są optymistyczne

Zespół wykorzystał złożone symulacje modeli klimatycznych do zbadania wpływu rosnących emisji gazów cieplarnianych na klimat do 2100 roku. Następnie wykorzystał te dane do symulacji modeli upraw, aby zobaczyć, jak zmieniające się temperatury, opady i poziomy CO2 mogą wpływać na tempo wzrostu plonów. Ostatecznie zespół stworzył około 240 globalnych symulacji modeli upraw klimatycznych dla każdej uprawy, co pozwoliło uzyskać dużą pewność co do wyników.