Największy okręt podwodny świata wycofany ze służby. Rosjanie planują jego utylizację

TK-208 Dmitrij Donskoj (w kodzie NATO - Tajfun) to rosyjski okręt podwodny o napędzie atomowym, który powstał w biurze projektowym Rubin jeszcze za czasów ZSRR. Jego stępkę postawiono w czerwcu 1976 r., zwodowano go we wrześniu 1980 r., a do służby wcielono w grudniu 1981 r. Jednostka, podobnie jak i inne okręty projektu 941 Akuła (pol. rekin), została skonstruowana do przenoszenia 20 pocisków balistycznych SLBM typu R-39.