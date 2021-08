Największa elektrownia fotowoltaiczna w Alpach powstaje na zaporze wodnej

Firma Axpo, zajmująca się rozwiązaniami fotowoltaicznymi, podjęła się niezwykłego zadania. Wybudowanie elektrowni słonecznej w Alpach już samo w sobie brzmi jak twardy orzech do zgryzienia. Jeśli dodamy do tego wysokość 2500 metrów nad poziomem morza, wielkie opady śniegu zimą i tamę wodną w Muttsee, otrzymamy niesamowite połączenie, które na samą myśl wydaje się niemożliwe do realizacji.