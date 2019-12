WP Tech Poczta WP Pilot Program TV Menu Wiadomości

Wiadomości Mobile

Mobile Internet

Internet Militaria

Militaria Technologie i nauka

Technologie i nauka Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Wiadomości Mobile Internet Militaria Technologie i nauka Wideo Najnowsze Popularne Wiadomości + 2 naukaprzyroda Klaudia Stawska 43 min. temu Najstarszy las na świecie - korzenie mają 385 mln lat. Naukowcy odkryli jego tajemnice Naukowcom udało się dokonać niezwykłego odkrycia, które ujawnia tajemnice najstarszych lasów na świecie. Są pewni, że to one wpłynęły na to, jak dzisiaj wygląda Ziemia. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie System korzeni najstarszego lasu na świecie (Youtube.com) Korzenie zakotwiczają drzewa w ziemi, a ich system stanowi ważny element ekosystemu, wpływając nie tylko na rozwój lasów, ale również na stan gleby i środowiska dookoła. Jednak system korzeniowy, jaki leśnicy i naukowcy znają dzisiaj jest efektem milionów lat ewolucji. Christopher Berry, paleobotanista z Cardiff University w Wielkiej Brytanii zauważa, że to właśnie system korzeniowy jest najważniejszym elementem drzew, ponieważ odpowiada za ich przetrwanie oraz wydolność fizjologiczną. Najnowsze badania, które opublikował zespół Berry'ego pozwoliły odkryć tajemnice najstarszego systemu korzeniowego na świecie. Liczący 385 milionów lat starożytny las wyprzedza florę produkującą nasiona, w skład której wchodzą prawie wszystkie współczesne drzewa. Szczątki lasu zostały odkryte pod Kairem wiele lat temu, ale szczegółowe badania trwają od 2009 roku. Dopiero teraz jednak udało się pozyskać interesujące dane. Paleozoiczny las jest domem dla resztek skomplikowanych systemów korzeniowych drzew. To, co zaskoczyło badaczy najbardziej to fakt, że system korzeniowy jest bardzo podobny do tego, jakie wykształcają lasy obecnie. Jednak badania potwierdziły też, że nie zawsze tak było. Patricia Gensel z Chapel Hill, paleobotanistka specjalizująca się w roślinach z okresu dewonu (od 419 mln do 360 mln lat temu) zauważa, że mniej więcej w połowie tego okresu korzenie drzew wyglądały zupełnie inaczej i stanowiły o wiele bardziej skomplikowany system. Naukowcom udało się pozyskać i zbadać szczątki Archaeopterisa - drzewa, które przez wielu jest nazywanym "pierwszym współczesnym gatunkiem". Badacze zauważają, że jego system korzeniowy wygląda niemal identycznie, co w drzewach które możemy znaleźć w lasach czy parkach. Podobnie jak dzisiejsze dęby i klony, Archaeopteris szczycił się płaskimi liśćmi, które idealnie pochłaniają światło słoneczne oraz pniami, które szybko zyskiwały na obwodzie. Ogromne korzenie odkryte w Kairze dodały teraz kolejną współczesną cechę starożytnego drzewa - mogły magazynować i ponownie wykorzystywać zasoby. To dało im przewagę nad innymi drzewami okresu dewonu i pozwoliły zdominować ówczesną florę. Naukowcy zwracają uwagę, że to przełomowe odkrycie. Pozwala lepiej zrozumieć ewolucję roślin i odkryć, jak powstały współcześnie znane nam drzewa. Tym samym są pewni, że ich historia sięga znacznie dalej niż wcześniej podejrzewano. Zespół Berry'ego nie jest pewny, co doprowadziło do wykształcenia się zmian w korzeniach drzew, jednak badacze są pewni, że wpłynęło to na rozwój drzew na całym świecie i przekształcenia się ekosystemu planety. Polub WP Tech 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Wow! 0 Ważne 0 Słabe 0 Straszne