Myśleli, że wymarł. Wielki karaluch pojawił się po 80 latach nieobecności

Chodzi o gatunek karalucha Panesthia lata . Zamieszkiwał on wyspę Lord Howe. Gdy w 1918 roku, na wraku statku pojawiły się szczury, nagle karaluch przestał być widywany przez miejscowych. Wszyscy myśleli, że ten gatunek wymarł, lecz bardzo się mylili.

W 2019 roku Departament Planowania i Środowiska w Nowej Południowej Walii zakończył swój program deratyzacji na wyspie Lord Howe. Naukowcy postanowili odnowić gatunek w jego pierwotnym miejscu zamieszkania, co było w planach już od 2001 roku , lecz pojawiły się wówczas inne priorytety.

Dorosły karaluch ma ok. 4 cm.

Jeśli zastanawiacie się, czy te karaluchy nie są szkodliwe, to okazuje się, że nie. Badacze mówią, że karaluchy ze wspomnianego gatunku mają znaczny wpływ na rozkładanie szczątków organicznych i wcale ich nie interesuje wchodzenie do ludzkich domów. Tak oto zapadła decyzja o wskrzeszeniu 4-centymetrowych owadów, które na co dzień żyją pod ziemią i żywią się resztkami oraz próchniejącym drewnem.