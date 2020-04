WP Tech Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Wiadomości Mobile

Mobile Internet

Internet Militaria

Militaria Technologie i nauka

Technologie i nauka Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Wiadomości Mobile Internet Militaria Technologie i nauka Wideo Najnowsze Popularne aoc + 3 monitorsprzęttest Arkadiusz Stando 5 min. temu Monitor AOC AGON AG251FG - recenzja okiem gracza. 240 Hz i 1 ms czasu reakcji to idealne połączenie AOC AGON AG251FG to monitor dla graczy, nie należący do nowości. Mimo to imponuje statystykami najważniejszymi w grach online, a przy tym zachowuje w miarę rozsądną cenę. Oto moje wrażenia po kilku miesiącach z tym sprzętem. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie AGON AG251FG świetnie nadaje się do gier takich jak Call of Duty: Warzone (WP.PL, Fot: Arkadiusz Stando) Zacznę od stwierdzenia kilku faktów. AOC AGON AG251FG to monitor stricte dla graczy, i to tych szukających maksymalnej wydajności swojego sprzętu. Oferuje on częstotliwość odświeżania ekranu na poziomie 240 Hz, funkcję G-Sync oraz zaledwie 1 ms czasu reakcji. To sprzęt stworzony do gier takich jak League of Legends, Counter Strike: Global Offensive, Apex Legends, czy Call of Duty: Warzone, która niedawno miała premierę. Jednocześnie, aby wykorzystać możliwości 240 Hz i funkcji G-Sync, potrzebujemy komputera z najmocniejszymi podzespołami na rynku. Jeśli nasz sprzęt nie wyciąga 240 klatek na sekundę w danej grze, to marnujemy jedynie potencjał tego monitora. WP.PL Podziel się Kilka kluczowych danych technicznych AOC AGON AG251FG: Rozmiar 24,5 Cala

Matryca TN

Częstotliwość odświeżania do 240 Hz

Czas reakcji 1ms

Rozdzielczość Full HD (1920 x 1080)

Pokrycie kolorów 98 proc. sRGB i 75 proc. AdobeRGB

PIVOT

Kensington Lock

Pobór mocy 70 watów

HDMI 1.4

DisplayPort 1.2

Uchwyt na słuchawki

WLED

3x USB 3.0

2 głośniki 2W

Filtr światła niebieskiego Z powyższych poza wspomnianymi już wcześniej hercami i innymi wartościami świadczącymi o jego prędkości, należy spojrzeć na paletę barw. Biorąc pod uwagę, że producenci zastosowali dość nielubianą matrycę TN, to 98 proc. sRGB i 75 proc. AdobeRGB jest naprawdę dobrym wynikiem. Oczywiście to daleko od możliwości matryc IPS czy VA. Ale coś za coś - dzięki temu w dość niskim przeliczniku ceny do jakości otrzymujemy szybki monitor. Jest kilka rzeczy, do których wręcz trzeba się przyczepić Monitor jest już dosyć starym produktem - premierę miał w bodajże 2017 roku. To niesie za sobą kilka konsekwencji. Dość kluczową jest port HDMI zaledwie 1.4, dający szerokość pasma na bardzo niskim poziomie. W przypadku podłączenia monitora do laptopa czy komputera tym sposobem, maksymalna częstotliwość odświeżania przy rozdzielczości 1920 x 1080 wyniesie tylko 60 Hz. A przecież to monitor 240 Hz. WP.PL Podziel się Więc jedynym mającym sens sposobem łączenia go z urządzeniem jest DisplayPort (1.2). Jeśli nie mamy laptopa czy komputera wyposażonego w taki rodzaj złącza, to wysokie parametry monitora stają się bezużyteczne. Bo i tak będzie pracował na maksimum 60 Hz. Matryca TN - to jej zawdzięczamy dość niską cenę za monitor z 240 Hz i 1 ms czasu reakcji. Nie spodziewajcie się jednak tzw. żywych barw. Matryca jest strasznie przejaskrawiona, co widać szczególnie przy odzwierciedlaniu ciemni. Niestety przed tym nie uciekniemy w matrycach TN, chociaż producenci ciągle starają się ulepszać tę technologię. Wygląd, ergonomia - tutaj jest całkiem dobrze AOC AGON AG251FG prezentuje się całkiem dobrze. Jest w miarę smukłym monitorem - wymiary to 566.65 x 545.21 x 218.25 mm. Nie jestem w stanie zauważyć na nim jakichś zbędnych elementów estetycznych. Jest najzwyczajniej w porządku. Obudowa od frontu jest pokryta czarnym matowym plastikiem. Z tyłu podobnie. Znajdziemy też logo AOC, tuż nad czerwoną pokrywą w kształcie skrzydeł, pod którą kryje się miejsce na złącza i głośniki. Tu też montujemy filar trzymający całą konstrukcję. On również wygląda całkiem dobrze, nie ma się do czego przyczepić. WP.PL Podziel się WP.PL Podziel się Monitor oferuje dostosowanie kąta obrazu w dość szerokiej skali. Wysokość możemy ustawić od 0 do 130 MM, a nachylenie zmienić od -20 do +20 stopni. Monitor może działać także w funkcji PIVOT - czyli w ustawieniu ekranu pionowym. Jednak nie widzę powodu, aby to robić, gdyż jest to sprzęt do gier, a nie dla grafików. Nie ma też sensu wykorzystywać go jako dodatkowy monitor na czat na Twitch.tv, bo tam nie potrzebujemy 240 Hz, można kupić tańszy. WP.PL Podziel się Podsumowanie - co jest w monitorze AGON AG251FG super, a co nie AOC AGON AG251FG to monitor prawie kompletny jeśli chodzi o kwestie gier online. Dane techniczne mówią same za siebie - 240 Hz, G-Sync, 1 ms reakcji. Dzięki temu dużo lepiej widzimy faktyczne ruchy naszych przeciwników i minimalizujemy szansę oddania błędnego strzału. Jak każdy sprzęt ma też swoje wady. Ekran 24,5 Cala jest trochę za mały i wydaje się, że za cenę około 2000 zł powinniśmy dostać większy. WP.PL Podziel się Jest kilka kwestii, które też należy przed ewentualnym zakupem przemyśleć. Jak wcześniej wspomniałem - port HDMI w wersji jedynie 1.4 nie pozwala na granie z częstotliwością większą niż 60 Hz. Niezbędny jest DisplayPort. Podziel się opinią Share WP tech tech Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze