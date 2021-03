WP Tech Dark Mode Włącz tryb ciemny Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

poradnik kupującego + 2 laptop do biuralekki laptop Patryk Wieczorek Dzisiaj, 31-03-2021 14:10 Mocny laptop za niewielkie pieniądze. Rozchwytywane modele w dobrej cenie W obecnej sytuacji coraz większą wagę przykładamy do pracy zdalnej w domowym zaciszu. By przebiegała bez przeszkód, warto postawić na sprzęt, który poza mocnymi podzespołami oferuje również nowoczesne rozwiązania w kwestii wygody i wytrzymałości. Dobry laptop do biura powinien być lekki i smukły Źródło: Adobe Stock Dobry laptop do użytku domowego nie musi kosztować wiele, lepiej jednak nie wpaść w pułapkę niskiej ceny. W przeciwnym wypadku może okazać się, że sprzęt posłuży co najwyżej przez dwa-trzy lata i trzeba będzie myśleć o nowym. Decydując się na sprawdzony sprzęt solidnej firmy, możesz mieć pewność, że nawet po długim czasie użytkowania będzie równie wydajny, co w dniu zakupu. Jak oszczędzić na zakupie laptopa? Wybierając sprzęt, który będzie nam służyć do pracy biurowej, przeglądania sieci oglądania filmów, nie musisz inwestować w dedykowaną kartę graficzną z najwyższej półki, z powodzeniem starczy model zintegrowany z procesorem. Jest o wiele tańszy, a przy tym pozwoli na okazjonalną rozgrywkę w mniej wymagające tytuły. Solidny sprzęt z wysokiej półki W atrakcyjnych, niewygórowanych cenach otrzymasz sprzęt o przyzwoitej specyfikacji. Asus VivoBook S14 M433 oferuje wydajny procesor AMD Ryzen 5 4500U wraz ze zintegrowaną kartą graficzną, a także 8 GB pamięci RAM. To z powodzeniem wystarczy do podstawowych zadań, choć sprzęt raczej nie sprawdzi się jako laptop gamingowy czy sprzęt do skomplikowanej obróbki graficznej. Jednocześnie laptop jest tak zaprojektowany, by inteligentnie zwiększać wydajność procesora oraz jego stabilność, jednocześnie umożliwiając pracę na baterii nawet przez cały dzień – cicho i bez większych wzrostów temperatur. Szukasz laptopa konwertowalnego, z którego możesz korzystać również jak z tableta? Postaw na sprzęt od Asusa. VivoBook Flip 14 to doskonały sprzęt, który sprosta wymaganiom każdego użytkownika. Solidny zawias 360 st. pozwala pewnie i stabilnie utrzymać ekran pod dowolnym kątem, a duży, niespotykany w klasycznych tabletach ekran 14 cali z powodzeniem posłuży ci zarówno do pracy w trybie klasycznym, jak i dotykowym. Ekran wyczuwa nawet najsubtelniejszy dotyk i świetnie współpracuje z rysikiem Asus Pen. Praktyczne rozwiązanie do pracy zdalnej Jeżeli twój budżet nie pozwala na zakup topowego urządzenia z najwyższej półki, nie musisz się martwić, że sprzęt będzie wydajny. Warto zerknąć na alternatywę w postaci ZenBooków. ASUS ZenBook 14 UM431 to jeden z najmniejszych 14-calowych laptopów na świecie. Dzięki prawie bezramkowym ekranie NanoEdge stosunek wielkości ekranu do całej obudowy wynosi 86 proc. Jednocześnie większa powierzchnie ekranu sprawia, że wszystkie efekty wizualne są o wiele lepiej widoczne. Dobrej jakości matryca sprawia natomiast, że kolory i kontrast również pozostają na wysokim poziomie. Warto sięgnąć po średniej klasy netbook, który jest w stanie zaoferować najlepszą jakość podzespołów w maksymalnie atrakcyjnej cenie. Nowoczesna, ultrasmukła konstrukcja, niewielka waga i sporej wielkości ekran sprawiają, że ze sprzętu można komfortowo korzystać w każdych warunkach. Decydując się na zakup, możesz mieć pewność, że laptop, który kupujesz posłuży ci przez długie lata, nim zajdzie potrzeba wymiany go na nowy sprzęt.